شاهد بالفيديو.. السودان يجري أول عملية (زراعة كبد) في إفريقيا جنوب الصحراء





اجريت اليوم الأربعاء، أول عملية ناجحة لزراعة الكبد في السودان بمستشفى علياء التخصصي، كما يُعد أول برنامج في إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وأجرى العملية فريق طبي سوداني، برئاسة استشاري الجهاز الهضمي والكبد الدكتور هاشم مضوي محمد سعيد، والعميد طبيب فضيل السنوسي، وطاقم تمريض تلقى دورات متخصصة خارج السودان.

وقال استشاري طب الطوارىء الدكتور. طارق الهادي، إن هذا اليوم يعد يوماً تاريخيا في السودان، بانطلاقة برنامج زراعة الكبد لأول مرة في السودان بمستشفى علياء التخصصي، التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السودانية، والذي كان خلفه كوكبة من قادة السلاح الطبي.



والبرنامج بإشراف القيادة العامة للقوات المسلحة، ورئاسة هيئة الأركان المشتركة، والتي ظلت رائدة في تقديم الخدمات الطبية في السودان، وكانت السباقة دوماً لإدخال أي تطور علمي في البلاد.

الخرطوم: (كوش نيوز)