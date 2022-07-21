طيران بدر يُسير أكثر من “500” رحلة إلى دولة عربية





في ١٢ يونيو من العام ٢٠٢١ دشنت شركة بدر للطيران رحلاتها إلى مدينة أبوظبي حاضرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ ذلك الوقت فإن رحلاتها ظلت مُنتظمة بواقع رحلتين أسبوعياً، وتتجاوز الرحلات التي سجلتها خلال عام إلى أبوظبي تسعون رحلة.

علما بأن رحلتي بدر الي أبوظبي يتم تسييرهما يومي الأحد وتُقلع من الخرطوم عند التاسعة صباحاً، ويوم الخميس حيث تُقلع عند الساعة 21:55 مساءاً وهي الرحلة التي تبدأ باديس أبابا مرورا بالخرطوم وانتهاءاً بابوظبي “connection”.

وعلي ذات الصعيد فإن طيران بدر يُسير رحلات منتظمة إلى مطار مدينة دُبي الإماراتية بواقع عشرة رحلات أسبوعياً وهذا يعني انها تبلُغ في العام “٤٨٠”رحلة.

الخرطوم:طيران بلدنا