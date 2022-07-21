فريق طبي بمستشفى علياء ينجح في إجراء أول زراعة كبد بالسودان





تمكّن فريق طبي بمستشفى علياء التخصصي يوم الأربعاء من إجراء أول عملية زراعة كبد في السودان.

وقالت مصادر طبية لـ(السوداني)، إن العملية أُجريت لمريض يبلغ من العمر 49 عاماً، يعاني من فشل في الكبد، حيث تمت إزالة الكبد كلياً، وزراعة جزء من كبد ابنه البالغ من العمر 22 عاماً، بعد عملية مُعقّدة.

وأشارت المصادر إلى أن العملية الجراحية استغرقت حوالي 14 ساعة، ونوّهت إلى أنّ المريض بحالة صحية جيدة وأنه يتنفس بصورة طبيعة بعد فصل جهاز التنفس الصناعي، ولفتت إلى أنّ الابن المتبرع بصحة جيدة وأنه تلقّى الرعاية الطبية المناسبة، وأبانت أن العملية تُعد الأولى في السودان وأفريقيا جنوب الصحراء.

وكشفت المصادر، عن إجراء زراعة كبد أخرى لمريض آخر اليوم الخميس، وأشارت إلى أنّ إدارة المستشفى ستعقد مؤتمراً صحفياً الساعة العاشرة من صباح غدٍ الجمعة لكشف تفاصيل جديدة حول العملية.

صحيفة السوداني