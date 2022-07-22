السودان كان يتلوى وفولكر ينهال عليه بالضرب والسودان عاجز.. وكان لا بد من حل





#الرمية_و_الشيلة

#آخر_الليل

الأحد/١٧/يوليو/٢٠٢٢

والحديث في خيمة العزاء علی قحت بعضه هو

التمييز….. و أين تقف كل جهة من جهات السودان العشرین..

فالسودان جغرافية… جغرافية تجعل لكل جهة معنى ومفتاحاً لترجمة افعاله

فالسودان الآن بعض الجغرافيا فيه هي

عقار وجـنـوب النيل وحـريـق( يصنع) هناك…

وبعض الترجمة له هي ان عقار يستعد للانتخابات التي أصبحت محتومة) بجثث الهوسا والهمج وبقية المساكين هناك

والسودان الآن حميدتي وبقاء غامض في الـغـرب… والبقاء هذا ترجمته تثير الخوف

والسودان هو … مع المواقع / وليس هذا إحصاء /السودان هو خطابات تجعل لكل موقع معنى ( وكانها خنادق أو توزيع قوات للمعركة)

والخطابات منها خطاب حميدتي الذي يشير في خطابه إلى مدرعات عنده

والمدرعات شيء لا يكون إلا في أيدي الجيش الرسمي فقط…. الجيش الذي يقاتل جيوش دول عندها مدرعات

وإلا فالسؤال الذي يقفز يكون هو

(مدرعات ضد منو)

والسودان هو خطاب البرهان في قندتو والخطاب يحمل عشرين وجهاً

فالخطاب يقول لأهل البرهان(إنتو الساس وإنتو الراس وإنتو طويلة ما بتنقاس) والأغنية هذه هي نوع من النحاس…. إذا ضُرب في أيام الروقة فله معنى وإن ضرب في أيام الشدة فله معنى آخر

(والسفير البريطاني الذي يزور البرهان في قندتو ويشرب الشربوت الـكـارب كـان يبحث… حتماً.. عن تفسير.. ولعله تهامس وتهامس مع البرهان ليسمع لكنه يجد أنه يحدِّث جنرالا عجوزا يمكن أن يكون داهية)

والسفير طلع کیت…

والسودان الآن هو حديث آمال الزين الناطقة بإسم الشيوعي تقول إن قروش الخارج التي بذلت للمظاهرات وللاعتصام دخلت على الحزب بالساحق والماحق…

والسودان هو الآن بلد الهضربة فما يقال فيه هو نوع من الهذيان… فاليوم سوف هو السابع عشر من يوليو…. وهو اليوم الذي قام فيه الشيوعي بمجزرة بيت الضيافة لما قتل عددا ضخما من الضباط المعتقلين يوم انقلاب هاشم العطا

وإحتفال الشيوعي اليوم بالحدث هذا هو إعلان من الشيوعي للجيش بأنه ما زال هو هو شيوعي بيت الضيافة لم يتبدل

………

والشيوعي إن هو خرج للإحتفال شهد أنه هو صاحب المجزرة

وإن هو لم يخرج شهد على أنه اصبح…( يرعى بي قيده)

لكن هناك من يقول إن الشيوعي لم يعلن إحتفاله بالمذبحة

وإن الوسواس الخـنـاس)….البعث مثلاً الذي هو الآن عدو للشيوعي… أو أن قحت مثلاً التي هي عدو للشيوعي واحد وعدو لقحت الثانية والتي هي تتقرب من البرهان ( في زواج عرفي ) و…

وأحد من المقتتلين العشرة هو من يعلن أن الشيوعي يحتفل بذبح ضباط الجيش لإعلان موقفه من الجيش الآن

و……

لا يمكن إحصاء الجهات وما في بطونها

لكن يبقى أن الموقف يتبدل في نصف دائرة…

فالسودان يدار من الداخل ومـن الخـارج…. والخـارج أقوى

والأيام الأخيرة بايدن يذبح أضحيته في السعودية

وهناك…. وعلى طبق الشية ربما تأتي سيرة السودان

وهناك بايدن ومحمد بن سلمان / وحين لا يجدان عسكراً يطلبان منهم العودة للثكنات/ يأتي الأسلوب الدبلوماسي للنجدة

وبالأسلوب الدبلوماسي محمد وبايدن يطالبان السودان بالحوار المدني / المدني

طلب جيد للتخلص لأن الرجلين يعلمان ان البرهان والسودان كلاهما سوف يقول

طيب ….لكن المدني هذا والمدني هذا أين هما

و البرهان و كأنه يطبق النكتة حرفياً يقول

:: نقعد لحدي ما يتفقوا…

والبرهان الذي هدم كل شيء فوق الرؤوس…. وجلس وهو ينظر إلى من يفرفصون تحت الركام… البرهان هذا يجلس الناس لينظروا إلى خطوته القادمة ما هي

وما يوجز مشهد السودان الذي يجلس الآن ويتفرج على مشهد من يفرفرون تحت الركام( بعد أن انسحب الجيش من الحوار ،) من يوجز المشهد هو البرهان

و ما يوجز مشهد من يفرفرون تحت الركام هو فولكر …. الذي يبلغ الأمر به أن مشهده يصنع حكاية الخطاب المزور ..

و ما يوجز مشهد اليسار هو …

و ما يوجز مشهد الثلاثية هو …

المشاهد هذه نسوقها غداً

لكن ما يسوقها هو حكاية فولكر

الحكاية التي لا نوجزها لأن الإيجاز يفسدها ..

#الشيلة_و_الرمية(٢)

#آخر_الليل

الأثنين/١٨/يوليو،/٢٠٢٢

والسيدة سلمى….

يبدو….. نقول يبدو… أننا نقارب الحل

نقارب الحل لأنه/ لأول مرة/ يكتشف واحد منا أن الرقم إثنان يأتي بعد الرقم واحد…

ويـبـدأ الحـل بـإزاحـة الـعـوائـق… وليس بنطح الحائط..

وإنسحاب الجيش كان هو الخطوة هذه…

والحسابات كانت ما يصنع الخطوة هذه

( وعن أن كل شيء الآن مغتغت وأن ما يبنى عليه هو الخـراب قالوا…

لو لم يُقتل جـمـال عمر في جوبا لتبدل كل شيء

وجمال عمر القائد الأعلى الفذ كان هو الشيء الوحيد هناك الذي يمنع تقسیم لحم السودان….

حتى العجز عن التحقيق في إغتياله كان شهادة على عملية تقسيم لحم السودان)

قالوا إنه لو لم يقتل لإنكشف بيع عشرين جهة للحم السودان لمائة جهة في الخارج..

وبيع…. كلمة تعني أن أحداً يتوافق مع أحد

ولهذا ظل الحوار مستحيلاً ..

و … و..

و الخراب يستمر … يستمر ..

والجيش ينسحب من الحوار

…. وبأسلوب القنفذ

فالقنفذ تأكله البراغيث… ويعجز عن طردها

عندها القنفذ يلجأ لحيلة لذيذة للتخلص..

القنفذ يمزع مزعة من الصوف من ذيله ويمسكها بفمه ثم يغمس ذيله في الماء.. ببطء شديد

والجراثيم العالقة بجسده تصعد من ذيله إلى مؤخرته…

والقنفذ يغمس جسمه كله في الماء لكنه يظل ممسكاً بقطعة الصوف خارج الماء والجراثيم تصعد إلى قطعة الصوف

والقنفذ يطلق قطعة الصوف وركابها ويسبح بعيداً

البرهان فعل هذا مع فولكر وقحت والثلاثية

عندها الجهات هذه التي تتخبط … تبحث عن حل

ومنها فولكر

……

و فولكر يتخبط إلى درجة أن حكايته صنعت حكاية الخطاب المزور…

فـالـدولـة بـعـد إنســحـاب الجيش…./ تفاجأ بخطاب بتوقيع اللبات وفولكر والثالث من الثلاثية يطلبون وبأسلوب التعليمات عودة الجيش للمحادثات

والخطاب بتوقيع اللبات ومندوب الإيقاد…

ومـكـتـب فـولـكـر يـسـلِّـم الـدولـة (السيسي) الخطاب هذا رسمياً

والخارجية تجد أن الذئب يدخل الشرك المنصوب

(فالسودان كان يتلوى وفولكر ينهال عليه بالضرب والسودان عاجز…. وكان لا بد من حل

والناس يلاحظون نشاطاً غريباً لفولكر في الفترة المـتـأخـرة…. والناس يجدون أن الخارجية تبكي بأنف سائل وعجز غريب

والعجز هذا وإظهاره أشياء كانت هي الشرك المنصوب

الشرك الذي جعل فولكر يوقن أنه أمسك بحلقوم السودان

واليقين هـذا كـان هـو مـا يجعل فولكر ينطلق دون حذر

ونسيان الحـذر يجعل الرجل يرتكب خطأه المعروف الذي جعلته الخارجية ( يعتذر) عنه الشهر الأسبق

والرجل يعتذر في إستهانة وكأنه يعتذر لطفل

لكن الخارجية كانت بهذا تحصل على مـا تـريـد…. خـطـاب إعتذار رسمي.. والخارجية تحسب على أصابعها…( واحد)

والخارجية تنتظر وهي تجعل مظاهرة قحت دلوكة في حضور جعلي

وبالفعل فولكر يقفز للخطأ الثاني… الخطاب المزور

والخميس لما كان فولكر ومكتبه من القحاتة كلهم ينتظر عودة الجيش للحوار كان بعض رجال الأمن يحصلون من السيسي على نسخة الخطاب الأصل

الخطاب الذي يحمل توقيع اللبات وتوقيع مندوب الإيقاد

والـرجـال يـسـألـون إدارات الفنادق عن …( متى غادر كل منهم الفندق

ويسألون كاميرات الفنادق التي تسجل كل حركة عن مشهد المغادرة

والمجموعة في الطابق الثاني من المبنى الضخم تشاهد وتسجل وتعيد قراءة الخطاب وما وراء الخطاب

والمجموعة تصل إلى أن

: الخطاب مزور

والتوقيع توقيع مندوب الثلاثية وتوقيع مـنـدوب الإيـقـاد كلاهما مزور… وان

المندوب و الآخر كلاهما خارج السودان

وأن التوقيع… توقيع الرجلين عند مضاهاته بتوقيع كل منهما لا يتطابق

و ……

والخـارجـيـة تـقـرأ الأمـر في إنبساط ….. الخارجية تجد أن طلاق الثلاثة يقترب

وان فولكر إن هو أخطأ الثالثة طُرد دون إذن الأمم المتحدة

و إن هو ( تأدب ) جلس عاجزاً

والحكايات تنطلق وتقول إن فولكر يكاد يشلت مديري مكتبه… وهم من قحت… وهو يصرخ بهم

كيف لا تفهمون أن الخارجية الآن يقودها رجال متمرسون وان مستشاريهم خارج المبنى ذاك أكثر مراساً ..

……

والقنفذ يكاد يتخلص من قراد آخر…

والبداية…. التخلص من العوائق بداية تبدأ العمل

وأن أسلوب الوسواس الخناس (وقلنا من قبل إن الوسواس الخناس هو الآن موظف في جهاز الأمن

وإنه هو الذي جعل قحت تضرب طبولها لشهر كامل… تحشد الناس لغزوة 30 يـونـيـو الـتـي تطيح بالحكومة…. والحشد الإعلامي ما يفعله أنه يجعل الناس ينتبهون (بشدة) ويتـابـعـون حشد قحت( الكامل ) ثم يشهدون الحقيقة (الكاملة )فكل ما أراده جهاز الأمن هو أن يكشف لقحت حجمها ..و أنه هزيل… وأن يكشف الأمر هذا نفسه للناس )

والأمر ذاته والأسلوب ذاتـه…أسلوب تشجيع بعض الجهات على كسر عنقها هو الذي يعمل الآن

……

يبقى أنه بعد (الشفاء) من قحت ومـن فـولـكـر…. وبعد أن قنعت الأحزاب من قحت… وبعد التحول العالمي الآن…. وبعد إقتراب الإنتخابات… بعد هذا كله ما يبقى هو…

الـبـرهـان…. والإســلامـيـون… والعالم و موقفه من الإسلاميين و ..

ويبقى أن..

البرهان ظل لوقت ممتد يطلب دعم الإسلاميين ويخشى نتائج هذا الدعم

والـعـالم… أمريكا مثلاً .. كلهم كان يريد التعامل مع الإسلاميين… بعد فشل قحت في كل شيء… يريد التعامل مع الإسلاميين ويخشى أن يفلت الأمر من يده

والناس….لهذا…. ظلت/ لشهور تجد أن الإسلاميين يقولون ويكررون إنهم لا يريدون الحكم….

وإنهم يريدون إيقاف الخراب… فقط

وأنهم لهذا لا (يطلقون) عداءهم للبرهان رغم وجود قادتهم في سجون البرهان..

و ….

و يبقى أن المشهد الآن كله هو

قحت معلقة فوق الصوفة تتأرجح بها على سطح الماء

والـبـرهـان والجيش يبدأ إزالـة العوائق لإقتصاد وأمن…. إقتصاد وامن… إقتصاد وأمن..

وان الإسلاميين سوف يشاركون

وأن جهات معروفة تشعل الآن جنوب النيل