شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يقتحم “الكوافير” يذرف الدموع ويحضن عروسته ورواد مواقع التواصل يطرحون عليه أصعب سؤال (بتبكي رومانسية ولا من المستقبل المنتظرك؟)





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك, مقطع فيديو مؤثر لعريس سوداني في ليلة فرحه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول على نطاق واسع العريس وهو يدخل على عروسته في “الكوافير” المتواجدة بداخله تأهباً للذهاب لمقر الفرح.

وفور دخوله قام العريس باحتضان عروسته في مشهد رومانسي, وزاد على ذلك بذرفه لدموع الفرح ما جعل بعض المتابعين يكتبون (عرسوا البتحبوهم يا جماعة).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين للتعليقات المصاحبة للمقطع فقد كانت السخرية حاضرة, حيث كتب له أحد المعلقين سؤال ساخر قال فيه (بتبكي رومانسية ولا من المستقبل المنتظرك؟) في إشارة منه للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه السودان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين