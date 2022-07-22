رجل سوداني في الخامسة والسبعين من عمره يشكو: أحب المعاشرة جداً وزوجتي دائما ما ترفض..طلبت منها أن تأتيني بإمرأة أمارس معها وحققت طلبي وتكرر الأمر والآن هي تشعر بالغيرة وأنا أريد أن أترك الحرام فماذا أفعل؟





نشر رجل سوداني استشارة عبر إحدى الصفحات المتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية بغرض مناقشتها بين أعضاء الصفحة التي تنشط على فيسبوك.

الرجل تحدث فيها باسم صديق له طالبه أن ينشرها له حتى يجد مخرج من الوضع الذي يعيشه وسببه زوجته, ويقول الرجل في استشارته التي تابعتها محررة موقع النيلين.

(والله اقول الحق ولاشى غير الحق.. عندي صاحبى كبير فى السن 75 سنة طرح لى المشكلة دى ومحتار فيها وانا بدورى بطرحها ليكم عشان تحلوا ليهو مشكلته).

وأضاف: ( الراجل كان متزوج قبل صاحبة المشكلة مرتين وطلقهن وتزوجها وأنجب منها بنات واولاد وخلاص تاني مافي ولادة وعايش فى امان الله … نجى للمشكلة الراجل رغم عمره الا انه بصحته واموره تماااام وبحب الجماع بصورة غريبة . باختصار المراة زهجت ومرة تقبل وعشرة مرات ترفض الراجل زهج منها ).

وتابع بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين: ( فى يوم من الايام طلبها ورفضت قام ليها خلاص انتى رفضتى جيبى لى فلانة لانى مابقدر اصبر زوجته ولا زعلت منه ولا اتاثرت طوالى كلمت فلانة واعطتها هدية كمان و فعلا جات فلانة واستمر على هذا المنوال من فلانه لى فلانة والموضوع ظبط معاهوا حتى اصبح ماعنده نفس لزوجته خاااااالص ولابسالها نهائي, زوجته حست بالغيرة والتهميش وبقت تجى براها وهو ماعنده فيها نية خالص وطبعا لانه الحكايه دى نفسيات جربت معاه بكل الطرق مافى حاجة خالص ولمن تجى واحدة غيرها بكون كويس خالص ).

وختم الرجل الاستشارة قائلاً: ( المشكلة زوجته عانت من القصة دى وبقت فى الطريقة الترجع ليها راجلها زى زمان مالاقية وتبكى وتقول ( براى سويتها فى نفسى ) الراجل حب يرجع لله ويتوب من الحرام عشان تهدوه الطريق السليم يعمل شنو !!!؟ الرجاء مساعدة الرجل وزوجته لانه بالجد نفسياتهم فى الحضيض, السؤال هل من علاج لحالته دى او بالاحرى يعمل شنو عشان ترجع نفسياته ويعاشر زوجته ويترك الحرام وشكرا لكم).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين