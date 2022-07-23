حميدتي يصل الجنينة





وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور اليوم، في إطار استكمال عمليات المصالحات القبلية وبسط الامن وفرض هيبة الدولة واعادة النازحين طوعًا ، والعمل على إعادة الحياة الطبيعية ورتق النسيج الاجتماعي بين مكونات الولاية، فضلاً عن متابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة ببسط هيبة الدولة واعمال حكم القانون، وإنفاذ اتفاقيات الصلح التي تمت وانزالها إلى أرض الواقع.

و رافق حميدتي في هذه الزيارة كل من الطاهر أبوبكر حجر عضو مجلس السيادة، والفريق الركن خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الاركان عمليات، والفريق شرطة احمد إبراهيم ممثل الشرطة، واللواء أمن أبو عبيدة ميرغني ممثل جهاز المخابرات العامة، وممثلو حركات الكفاح المسلح.

وكان في استقباله بمطار الشهيد صبيرة بالجنينة والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر ولجنة امن الولاية والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية بالولاية.

يذكر أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو كان قد أصدر بالأمس بيانا بين فيه دواعي بقاءه في ولايات دارفور في الفترة السابقة وما آل اليه الإقليم من دمار جراء الصراعات والخلافات بين مكوناته وانتشار الفقر وسوء الخدمات وغياب الدولة والتهميش الذي لازمه، في السنين الماضية، مؤكدا ان جهودا كبيرة في هذا الإطار قد بذلت وظهرت نتائجها بصورة مبشرة.

واكد حميدتي أنه سيعود إلى الإقليم اليوم ومعه رفاقه لمواصلة العمل الذي شرعوا فيه لينعم كل شبر من البلاد بالأمن والاستقرار، وتنتهي خطابات العنصرية والكراهية بصورة نهائية، كما دعا كل أبناء الشعب السوداني إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الاخر، وإنهاء كافة اشكال التمييز في البلاد التي تتمتع بالتنوع والتعدد.

صحيفة الصيحة