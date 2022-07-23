مكتب شركة تاركو بالعاصمة السعودية.. مظّهر وجوهر





من تسوقه خطواته ناحية شارع عمر بن عبدالعزيز بحي الملز بالعاصمة السعودية الرياض يستوقفه مكتب شركة تاركو للطيران الذي يُعد علامة سُودانية بارزة تُشعر المرء بالارتياح لاهتمام شركة طيران من أرض النيلين بالمظهر والجوهر في مقارها التي تُعتبر سفارة تُمثل وطن.

داخل المكتب عدد من الشباب الذين عركتهم التجربة واسهمت في رفع مقدراتهم واجادتهم كيفية تسييّر دفة العمل بكل سلاسة واحترافية تكشف مدى براعة الشباب السوداني في أداء مهامه بجدية وانضباطه اذا ما حصل على الثِقة، ومع حداثة المكتب وجماله فقد حمل أفراده معهم بشاشة الإنسان السوداني في التعامل لذا فإن المكتب بات وجهة مُفضلة للكثيرون الذين جذبهم تعامل أفراده وآخرين وجدوا في تاركو ناقل يستحق ثقتهم.

ويضُم مكتب تاركو بالرياض مدير المحطة الشاب النشط “مصعب محمد منور”، و”الزول” البشوش الناجي محمد أحمد العبد ” الادارة التجارية”، والنزيه جمال عبد الوهاب “مدير مالي”، و المُميز محمد مجتبي فيصل “كنترول”، و الكفاءة تركي المطيري “المدير الإداري”، بالإضافة إلى خالد عمر مالك “حجز ومبيعات”، عاصم كمال “حجز ومبيعات”، عثمان احمد عثمان” عامل”.

و تُسيّر تاركو أربعة رحلات في الأسبوع بين الخرطوم والرياض أيام “الاحد. الإثنين، الخميس و الجمعة”.

الرياض:طيران بلدنا