قائمة السوباط تكتسح انتخابات الهلال السوداني





واصل تنظيم “هلال المجد” الذي خاض العملية الانتخابية بنادي الهلال اكتساح المنافسين، في المقاعد ال6 المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة، بعد أن نجح في الحصول على مقاعد الضباط ال4، بالإضافة إلى مقعد المرأة.

وفاز (عوض إبراهيم أحمد خوجلي “طارة”، الفاضل التوم، رامي كمال الدين حسن، الصادق يوسف، عبد العزيز حسن صالح وعلم محمد عبد الله) بعضوية مجلس إدارة الهلال وجميعهم من تنظيم “هلال المجد”.

وحصل عوض إبراهيم أحمد خوجلي “طارة” على 604 أصوت، الفاضل التوم (598)، رامي كمال الدين حسن (523)، الصادق يوسف (514)، عبد العزيز حسن صالح (506) وعلم محمد عبد الله (488).

وكان تنظيم هشام السوباط قد فاز بالتزكية بمنصب الرئيس الذي يشغله هشام السوباط نفسه، وبمنصب نائب الرئيس الذي يشغله المهندس محمد إبراهيم العليقي.

كما فاز التنظيم بمقعد الأمين العام عن طريق الدكتور حسن علي عيسى، وأمين الصندوق الفريق الركن يحى محمد خير، ثم فازت بمقعد المرأة الدكتورة نوال محمد أحمد.

يذكر أن الجمعية العمومية الانتخابية جرت رسميا في جلسة ثانية حسب نص النظام الأساسي الجديد، بنصاب قانوني بلغ 906 أعضاء “ثلثي الأعضاء” من أصل العدد الكلي (2064)، وكانت الجلسة الأولى يوم الخميس الماضي قد تعثر لعدم اكتمال النصاب “50%+1”.

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