عقِب إعلان التدشين.. إقبال على رحلات تاركو إلى دُبي و الشارقة





ما إن أعلنت شركة تاركو للطيران رسمياً عن موعد بدء رحلاتها إلى دُبي والشارقة إلا وسارع الكثيرون إلى الحجز للسفر على متن طائراتها، و الإقبال الكبير بحسب أصحاب وكالات يعود إلى أن سمعة الشركة علاوة لتقديمها عرض جيد في الوزن والأسعار عطفاً على أن هذا موسم للسفر الجوي.

وفي الرابع من أغسطس القادم فإن أول رحلة لشركة تاركو الي الإمارات ستحُط رُحالها وتهبط بمطار الشارقة الذي سيكون الوجهة الثانية لشركة الطيران السودانية بالدولة الخليجية بالإضافة الي دُبي، وتُسير تاركو في المرحلة الأولى سبعة رحلات في الأسبوع بواقع أربعة إلى دبي وثلاثة إلى الشارقة.

الخرطوم:طيران بلدنا