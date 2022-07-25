تعديل ملاعب مباريات الاسبوع (15) للممتاز





أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، تعديلاً على ملاعب مباريات الاسبوع الخامس عشر لمباريات الدوري الممتاز المحدد لها يوم بعد غدٍ الثلاثاء 26 يوليو.

وطبقاً للتعديل تقام مباريات حي الوادي نيالا وود نوباوي الخرطوم باستاد الخرطوم في الرابعة والربع عصر الثلاثاء 26 يوليو وتقام في ذات التوقيت باستاد الهلال مباراة الشرطة القضارف والأمل عطبرة، بينما يلتقي الهلال بورتسودان والخرطوم الوطني على ملعب كوبر عند السابعة والربع، وتقام مباراة الهلال الخرطوم وتوتي الخرطوم باستاد جبل أولياء في الرابعة والربع وكذلك الهلال الأبيض والهلال الفاشر بملعب كوبر فيما يلتقي المريخ الخرطوم وكوبر الخرطوم باستاد الخرطوم في السابعة والربع.

وتقام في ذات اليوم مباراة الأهلي شندي والأهلي مروي بملعب دار الرياضة أم درمان عند الرابعة والربع ويلتقي حي العرب بورتسودان والأهلي الخرطوم بملعب دار الرياضة أم درمان عند السابعة والربع مساء.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، نائب رئيس لجنة المسابقات مولانا محمد أحمد سليمان حلفا، إن الغرض من تعديل الملاعب أن المباريات في توقيت واحد لتوفير أكبر قدر من العدالة في المباريات التي ترتبط نتائجها بروليت وترتيب فرق المنافسة في كافة المراكز.

صحيفة الصيحة