سوداكال يتّجه لمُقاضاة مجلس القنصل بتهمة انتحال الصفة الإدارية





عقد مجلس إدارة نادي المريخ ظهر السبت الموافق 23 يوليو 2022م، اجتماعه الدوري الثالث بمكتب رئيس النادي بالخرطوم بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد آدم سوداكال ونواب الرئيس الأستاذ الصادق صالح جابر مادبو نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار والأستاذ علي أبشر نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية والدكتور مدثر خيري نائب الرئيس للشؤون الرياضية، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ عز الدين حسين فضل (حكومة) والأستاذ عمر نقد والمهندس محمد عثمان محمد سعيد والأستاذ محمد تاج الدين بشير والأستاذ أنس نصر الدين، إضافة للأستاذ زاكي الدين الصادق، في بداية الاجتماع رحب رئيس النادي بأعضاء مجلس الإدارة، مقدماً التهاني للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومن ثَم فتح المجال للتداول، ليتحدث بعدها الدكتور مدثر خيري نائب الرئيس للشؤون الرياضية مقدماً شرحاً وافياً حول القرارات النهائية لمحكمة CAS، مبييناً أن الشرعية للمجلس المنتخب بإستاد المريخ وأن الاتحاد السوداني لكرة القدم لا يحق له معاقبة المسؤولين، وإن هذا الأمر اتضح من خلال القضية بالرقم (8371)، وأشار نائب الرئيس للشؤون الرياضية انه لتنفيذ قرارات محكمة CAS يجب الذهاب لجهة أعلى، وقد قام المجلس خلال الاجتماع بتكوين لجنة طوارئ لمجلس الإدارة برئاسة رئيس النادي السيد آدم سوداكال ونواب الرئيس الأستاذ الصادق صالح جابر مادبو والدكتور مدثر خيري، إضافةً للأستاذ علي أبشر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمر نقد، وتم التأمين خلال الاجتماع على تجديد التعاقد مع اللاعبين مطلقي السراح، إضافة للتعاقد مع أفضل اللاعبين الأجانب الذين وعد رئيس النادي بالتعاقد معهم، وقد أمن المجلس على عقد مؤتمر صحفي لتوضيح الموقف القانوني، كما أكد مجلس الإدارة على أهمية فتح بلاغات ضد المنتحلين للصفة الإدارية بنادي المريخ، وقرر المجلس مواصلة المسار القانوني من خلال مكتب المحاماة الذي تعاقد معه رئيس النادي السيد آدم سوداكال بسويسرا والذي بدوره بدأ في مباشرة مهامه لنقل قضية المريخ للجنة الانضباط بالفيفا.

صحيفة الصيحة