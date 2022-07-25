الهلال يخشى ضياع لقب الدوري السوداني أمام توتي





يسدل الستار، غدا الثلاثاء، على مسابقة الدوري السوداني الممتاز، في نسختها رقم 27، بإقامة 8 مباريات حاسمة ومصيرية، لمعرفة هوية البطل، وصاحب البطاقة الثانية في اللعب بالكونفيدرالية، وكذلك هوية الفريق الثاني الهابط.

ويلعب الهلال المتصدر أمام توتي لحسم اللقب، على ملعب جبل الأولياء، أما المريخ يواجه كوبر.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب البطولة برصيد 74 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المريخ أقرب ملاحقيه.

وتلعب أندية الأهلي الخرطوم والهلال الفاشر وكوبر والأهلي شندي وود نوباوي على حجز البطاقة الثانية المؤهلة للكونفيدرالية.

وتتصارع 4 فرق وهي الشرطة القضارف وحي الوادي والأمل عطبرة والهلال الأبيض على تفادي الهبوط بالبطاقة الثانية، بعد هبوط الخرطوم الوطني.

حسم اللقب

كل المعطيات تؤكد أن حسم لقب الدوري يتأرجح بين أقدام لاعبي الهلال، الذين بمقدورهم الفوز أو التعادل لتجنب الحسابات المعقدة.

ولا شك أن خسارة الهلال تمنح المريخ، أمل الحصول على اللقب حال فوزه على كوبر.

ويخطط توتي لتعطيل الهلال للمرة الثانية، بعد أن تسبب في فرض التعادل على الهلال في الدور الأول بالبطولة المحلية.

ويطمح الهلال للفوز بقيادة مدربه خالد بخيت، الذي أعاد تقوية تشكيله الأساسي ب 3 لاعبين مؤثرين في المباراة الماضية أمام ود نوباوي، وهم الحارس علي عبد الله أبو عشرين، ولاعب المحور صلاح عادل، وصانع الألعاب النيجيري عابدول أجاغون.

أما توتي يحتل المركز العاشر برصيد 34 نقطة، وليس لديه ما يخسره أمام الهلال، لكن مدربه كفاح يريد صناعة التاريخ بتعطيل الهلال وحرمانه من اللقب.

ويواجه المريخ، خصمه كوبر على ستاد حليم شداد، ويأمل المدرب التونسي غازي الغرايري في معانقة اللقب بشرط تجاوز كوبر، مع فوز توتي على الهلال.

معركة الهبوط

ستخوض 4 أندية، معركة الهبوط والتي تظهر في المركز 15 قبل الأخير، بعد تأكد هبوط الخرطوم الوطني.

وتكافح أندية الشرطة القضارف وحي الوادي والأمل عطبرة والهلال الأبيض، من أجل الفوز فقط لضمان البقاء.

ويمتلك الشرطة القضارف 32 نقطة في المركز 12، يليه حي الوادي نيالا برصيد 31 نقطة في المركز 13، ثم الأمل عطبرة في المرتبة 14 برصيد 30 نقطة، أما الهلال الأبيض يحتل المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة.

ويواجه الشرطة، ضيفه الأمل عطبرة في معركة تكسير عظام، أما حي الوادي يخوض مباراة صعبة أمام ود نوباوي ثامن الترتيب (36 نقطة).

أما الهلال الأبيض يخوض مباراة صعبة أمام الهلال الفاشر رابع الترتيب (39 نقطة) الذي يطمح للعب في كأس الكونفيدرالية.

كووورة