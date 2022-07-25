تعرف على موعد انطلاق الدوري الإنجليزي.. ومنافس ليفربول فى أول مواجهة لـ محمد صلاح





محمد صلاح يشارك في مران ليفربول – صورة أرشيفية

أيام قليلة وتنطلق منافسات بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز «البرميرليج» والذى يحمل لقبه نادى مانشستر سيتى بعد فوزه بالدرع الموسم المنقضى إثر منافسة شرسة مع ليفربول.

ومن المقرر أن ينطلق الدورى الإنجليزى الجمعة 5 أغسطس المقبل، بمباراة واحدة تجمع فريقى كريسال بلاس مع أرسنال والذى يضم بين صفوفه المصرى محمد الننى، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

على أن تستكمل باقى مباريات الجولة الأولى السبت 6 أغسطس بمباريات تجمع بين فولهام مع ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح في الواحدة والنصف ظهرًا وليدز يونايتد مع وولفرهامبتون.

ونيوكاسل يونايتد مع نوتينجهام فورست وتوتنهام هوتسبير مع ساوثهامتون وبورنموث مع أستون فيلا وإيفرتون مع تشيلسي.

وتختتم مباريات الجولة الأولى الأحد 7 أغسطس بمباريات تجمع كل من مانشستر يونايتد مع برايتون وليستر سيتي مع برينتفورد ووست هام يونايتد مع مانشستر سيتي.

المصري اليوم