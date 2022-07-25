قرارات جديدة للجنة الاستئنافات





عقدت لجنة اللستئنافات باتحاد كرة القدم اجتماعا ونظرت في عدد من الاستئنافات المقدمة إليها.

واتخذت اللجنة قرار برفض الاستئناف المقدم إليها من نادي الخرطوم الوطني الخرطوم ضد قرار لجنة المسابقات في قانونية مشاركة لاعب الهلال بانغا في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز.

كما نظرت اللجنة في الاستئناف المقدم إليها من نادي الهلال الأبيض ضد قرار لجنة المسابقات في صحة مشاركة اللاعب أحمد حسن فضل المولي من فريق ودنوباوي الخرطوم في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز وقررت اللجنة رفض الاستئناف وتأييد قرار لجنة المسابقات.

كما قررت اللجنة رفض الاستئناف المقدم إليها من نادي الموردة الخرطوم ضد الأمر الصادر من لجنة المسابقات بالإتحاد وتأييد قرار لجنة المسابقات في الاستفسار والتظلم المقدم من نادي الموردة.

كما قررت اللجنة أن يدفع نادي حي العرب بورتسودان للمدرب هيثم سلمان مبلغ (600) ألف جنيه سوداني وفق العقد المبرم بين النادي والمدرب.

ورفضت اللجنة الاستئناف المقدم من نادي السكر كنانة التابع للاتحاد الانتقالي كنانة؛ لعدم الاختصاص وإخطار الأطراف المعنية.

باج نيوز