د. جبريل يدعو للتعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد





اطمئن د.جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على صحة وجرحى ومصابي احداث النيل الازرق بمستشفى ابراهيم مالك ووقف على الترتيبات التي تجرى بالمستشفى من العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية للمصابين، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى وترحم على الشهداء الذين سقطوا في تلك الأحداث .

وقال د.جبريل “جئنا نطمئن عليكم” داعيا الشعب السوداني للتعايش السلمي ونبذ القبلية والجهوية بين أبناء الوطن الواحد ورتق النسيج الاجتماعي،

جاء ذلك في زيارته التي قام بها الى مستشفى ابراهيم مالك للاطمئنان على جرحى ومصابي الاحداث التي وقعت بولاية النيل الازرق.

من جانبه أشار مدير عام مستشفى إبراهيم مالك إلى ترتيبات المستشفى لعلاج الجرحى والمصابين وإجراء العمليات الجراحية لعدد منهم، وقال أن الترتيبات تسير بصورة منتظمة من توفير الأدوية والعلاجات والوجبات لافتا الى تحويل جزء من المصابين لمستشفى الشعب للمخ والأعصاب وعدد قليل لمستشفى بحري .

الخرطوم 25-7-2022 (سونا)