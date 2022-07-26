قطار الدوري يصل محطته الأخيرة .. من يظفر بلقب الدوري الممتاز الليلة ويسعد جماهيره بالتتويج





يسدل الستار، عصر ومساء اليوم الثلاثاء، على مسابقة الدوري الممتاز، في نسخته التي تحمل الرقم 27، وذلك بإقامة 8 مباريات حاسمة ومصيرية، لمعرفة هوية البطل المتوج بكأس البطولة، المتأرجح بين فريقي القمة الهلال والمريخ الذي يأتي في المركز الثاني بفارق 3 نقاط، عن الهلال، وكان هلال الساحل قد حسم أمر البطاقة الأولي في المشاركة الخارجية برصيد 45 نقطة، كما سيظهر صاحب البطاقة الثانية في اللعب في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) وكذلك ستضح الرؤية بشكل جلي، وواضح حول هوية الفريق الثاني الهابط من الدوري الممتاز والذي ينحصر بين الأمل عطبرة والهلال الفاشر وتأتي المواجهة بعد أن تأكد عملياً هبوط الخرطوم الوطني المتقدِّم بخطاب استئناف لقرار صادر بشأن شكوى مقدَّمة من قبل طعناً في كشف الهلال.

الهلال نقطة تفصله عن التاج

ويلعب الهلال الخرطوم المتصدر لبطولة الدوري الممتاز أمام فريق توتي ويدخل الهلال المواجهة لحسم اللقب بشكل رسمي،بينما تأتي المباراة وكل المعطيات تؤكد أن حسم لقب الدوري يتأرجح بين أقدام لاعبي الهلال، الذين بمقدورهم الفوز أو التعادل لتجنب الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة هذه، ولا شك أن خسارة الهلال تمنح المريخ، أمل الحصول على اللقب حال فوزه على كوبر الخرطوم، وهذا ما يخشى الهلال وجماهيره حدوثه،هذا ويطمح الهلال للفوز بقيادة مدربه خالد بخيت، والذي أعاد تقوية تشكيل الفريق الأساسي بـ 3 لاعبين مؤثرين في المباراة الماضية أمام ود نوباوي الخرطوم، وهم الحارس علي عبد الله أبو عشرين، ولاعب المحور صلاح عادل، وصانع الألعاب النيجيري عابدول أجاغون.

أما توتي الخرطوم الساعي إلى الحصول علي النقاط الثلاث لتحسين موقعه في الترتيب وضع الترتيبات الفنية كافة في مران الفريق الختامى أمس، ويخطط الجهاز الفني له بقيادة المدرب كفاح صالح لتعطيل الهلال للمرة الثانية، وذلك بعد أن تسبب في فرض التعادل على الهلال في الدور الأول بالبطولة هذه وطموح المدرب ولاعبيه مشروع لهم بعد أن أكدوا الجاهزية لخوض المباراة هذه، وأخيراً يبدو الهلال على بعد نقطة تبعده من معانقة كأس البطولة وإسعاد الجماهير المترقبة للاحتفالية بالحدث وإغلاق ملف الدوري الممتاز، الهلال الخرطوم برصيد 74 نقطة وتوتي الخرطوم برصيد 34 نقطة.

المريخ يمسك بالأمل

أما المريخ الذي يجلس في المركز الثاني بفارق 3 نقاط، عن الهلال يطمع في الفوز والتمسك بالأمل حتى النهاية وذلك عندما يواجه كوبر البحراوي في مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين ويأمل المدرب التونسي غازي الغرايري في معانقة اللقب بشرط تجاوز كوبر، مع فوز توتي على الهلال،وقد أكمل الجهاز الفنى للمريخ الجاهزية والاستعداد كما فعل المدير الفني لكوبر الساعي إلى تحسين ترتيبه في الدوري والعمل بالفوز على المريخ الشئ الذي يسعي إليه المريخ أيضاً لأجل الفوز بكأس البطولة مع حساب أن يخسر الهلال نتيجته أمام توتي الخرطوم هذا ويدخل المريخ الخرطوم المباراة برصيد 71 نقطة، وكوبر الخرطوم برصيد 37 نقطة.

4 أندية تتنافس على بطاقة

هذا وتلعب أندية الأهلي الخرطوم والهلال الفاشر وكوبر والأهلي شندي وود نوباوي على حجز البطاقة الثانية المؤهلة للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية .

4 أندية تخشى الهبوط

وتتصارع 4 فرق على البقاء أو الهبوط والتي تظهر في المركز 15 حتى المركز قبل الأخير، بعد تأكد هبوط الخرطوم الوطني والأندية المتصارعة رسمياً وهي الشرطة القضارف وحي الوادي والأمل عطبرة والهلال الأبيض على تفادي الهبوط بالبطاقة الثانية، بعد هبوط الخرطوم الوطني.

هذا وتكافح أندية الشرطة القضارف وحي الوادي والأمل عطبرة والهلال الأبيض، من أجل الفوز فقط لضمان البقاء هذا ويمتلك الشرطة القضارف 32 نقطة، في المركز 12، يليه حي الوادي نيالا برصيد 31 نقطة، في المركز 13، ثم الأمل عطبرة في المرتبة 14 برصيد 30 نقطة، أما الهلال الأبيض يحتل المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة، وسيخوض مباراة صعبة أمام الهلال الفاشر رابع الترتيب (39 نقطة) الذي يطمح للعب في كأس الكونفيدرالية،ويواجه الشرطة، ضيفه الأمل عطبرة في معركة تكسير عظام، أما حي الوادي يخوض مباراة صعبة أمام ود نوباوي ثامن الترتيب (36 نقطة)، أما هلال الساحل الذي ضمن المقعد الأول في المشاركة الخارجية في الكونفيدرالية وذلك برصيد 45 نقطة، سيواجه والخرطوم الوطني برصيد 23 نقطة.

المنطقة الدافئة لتحسين الترتيب

بينما سيكون الأهلي شندي الذي يدخل المباراة برصيد 39 نقطة، أمام الأهلي مروي برصيد 35 نقطة، أمام طريق واحد هو الفوز لتحسين موقفه في الترتيب وهذا الأمر أيضاً يترتب على الأهلي مروي الساعي إلى إغلاق البطولة بفوز يضيف إليه الكثير غير نقاط المباراة بينما يسعى حي العرب بورتسودان برصيد 33 نقطة، والأهلي الخرطوم برصيد 39 نقطة، إلى الوصول إلى رقم جديد يضاف إليهما في البطولة وتحقيق الفوز ومواصلة إسعاد القاعدة الجماهيرية التي تنتظرهما بنهاية مباريات اليوم في الدوري الممتاز ويسعيان إلى الانتصار.

صراع هدافي الدوري ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ

صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم قوة وإثارة بين اللاعبين مع نهاية الجولة الماضية من حيث يجلس علي صدارة الهدافين كل من: محمد عبد الرحمن (الغربال) والجزولي نوح برصيد (12) هدفاً، كما يحتل المركز الثالث لترتيب “ولاء الدين موسى ” مهاجم الأهلي شندي هوايته المحببة في تسجيل الأهداف حيث وصل إلى هدفه الـ( 12) بعد تسجيله هدفي الأهلي شندي في مباراة حي العرب بورتسودان يوم في الأسبوع الماضي.

تعديل ملاعب مباريات الأسبوع (15) للممتاز

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم تعديلاً على ملاعب مباريات الأسبوع الخامس عشر لمباريات الدوري الممتاز المحدَّد لها اليوم الثلاثاء الذي يوافق 26 يوليو 2022م، هذا وجاء التعديل على النحو التالي: حيث ستلعب مباراة حي الوادي نيالا وود نوباوي الخرطوم بإستاد الخرطوم 4:15، ومباراة الشرطة القضارف والأمل عطبرة على ملعب إستاد الهلال في تمام الساعة 4:15، ومباراة الهلال بورتسودان والخرطوم الوطني الخرطوم على ملعب كوبر 7:15، ومباراة الهلال الخرطوم وتوتي على ملعب إستاد جبل أولياء 4:15، ومباراة الهلال الأبيض والهلال الفاشر بملعب كوبر 4:15، ومباراة المريخ الخرطوم وكوبر على ملعب إستاد الخرطوم في تمام الساعة 7:15، ومباراة الأهلي شندي والأهلي مروي على ملعب دار الرياضة أم درمان في تمام الساعة 4:15، ومباراة حي العرب بورتسودان والأهلي الخرطوم علي ملعب دار الرياضة أم درمان في تمام الساعة 7:15

حلفا: نعمل على عدالة المنافسة

من جهته قال مولانا محمد أحمد سليمان حلفا عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات أن الغرض من تعديل الملاعب أن المباريات في توقيت واحد لتوفير أكبر قدر من العدالة في المباريات التي ترتبط نتائجها بروليت وترتيب فرق المنافسة في كافة المراكز.

الاتحاد يتحوَّط لحفل التتويج

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم بقولها تم الترتيب لإقامة الاحتفال وتتويج البطل الفائز بكأس الدوري الممتاز في ملعبي إستاد جبل أولياء وإستاد الخرطوم، تحوُّطاً لنتيجتي مباراتي القمة الهلال الخرطوم وتوتي الخرطوم، والمريخ الخرطوم مع كوبر الخرطوم.

مجلس الهلال يستهدف الاحتفاء

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال عن خطوة تمهد لمساعدة الفريق على الظفر بلقب النسخة الحالية من الدوري الممتاز هذا وبحسب ما أورده المكتب الإعلامي للهلال ورصدته (الصيحة)، فإن مجلس الهلال أعلن عن توفير عدد “4” باصات لنقل الجماهير من إستاد الهلال إلى ملعب إستاد جبل أولياء لمؤازرة الفريق أمام فريق توتي الخرطوم على أن تتحرَّك الباصات في تمام الواحدة ظهراً من أمام إستاد الهلال.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة