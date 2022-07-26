غرامة كبيرة تصدم إدارة النصر!





كشفت مصادر مُطلعة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ألزم إدارة نادي النصر بسداد مبلغ 5.3 مليون دولار أمريكي إلى نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، على خلفية صفقة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وأوضحت ذات المصادر أن النصر استأنف في محكمة “كاس” الرياضية، ضد هذا القرار، وأشارت إلى أن النادي العاصمي يتبقى أمامه دفعة إضافية من مستحقات أتلانتا يونايتد الأمريكي، تقدر بـ5.3 مليون دولار.

ومما سبق وفي حالة رفض الاستئناف، فإن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، مُطالبة بسداد مبلغ قيمته 10.6 مليون دولار، ما يعادل 40 مليون ريال سعودي.

مزمز