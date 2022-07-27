ميرفت حسين تعتذر عن قبول منصبها في لجنة تسيير نادي المريخ





أعلنت الأستاذة الإعلامية والإدارية، ميرفت حسين، اعتذارها عن قبول منصبها في لجنة تسيير نادي المريخ في مقعد المرأة، التي تم الإعلان عنها أمس، بقيادة القنصل حازم مصطفى.

وقالت ميرفت لـ (السوداني): “اعتذر لعدم التفرغ، ولوجودي خارج البلاد الفترة القادمة، مع أمنياتي بالتوفيق للجنة في عملها”.

يذكر أن ميرفت، قامت في الأيام الماضية بمراقبة نهائيات أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب. وتعتبر ميرفت هي التي أسست لدوري كرة القدم النسائية في السودان.

الجدير بالذكر أن ميرفت حاصلة على دراسات عليا في المجال الرياضي التي ترعاها الفيفا، بالإضافة لعملها في تقديم البرامج الرياضية بقناة النيل الأزرق.

صحيفة السوداني