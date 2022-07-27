سخرية حامضة من امين حسن عمر: رحلة قحت من ميدان القيادة حتى الطاحونة تستحق وقفة للتدبر





رحلة قحت

رحلة قحت من ميدان القيادة حتى الطاحونة رحلة تستحق وقفة للتدبر ….ولكن قليل من الناس من يتدبرون!!!



قحت… لم تجد الا الشماعة القديمة

لم أحب ما جرى لتظاهرة قحت فالاعتداء له وجه واحد قبيح ومرفوض… وليست السياسة ميدان للمصارعة الحرة… بل هي مضمار لمنافسة الافكار ومعارضة المواقف.. فتعرض ما عندك وأعرض ما عندي.. لكن قحت ليس عندها ما تعرضه… غير تشغيل الاسطوانات المشروخة… التي لا تطرب ولا تقنع أحدا

‌#قحت_نكبة_السودان

أمين حسن عمر