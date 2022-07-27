غرامة مالية كبيرة لمن يتاجر بتذاكر كأس العالم 2022





قالت وزارة العدل القطرية إن المتاجرة بتذاكر مباريات كأس العالم 2022 تعرض صاحبها لغرامة مالية كبيرة وذلك بموجب قانون تنظيم البطولة التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري.

ونشرت الوزارة مقطعا مصورا عبر حساباتها بمواقع التواصل لتوعية حاملي تذاكر المونديال من مغبة التصرف بشكل غير قانوني بتذاكر المباريات.

وقالت الوزارة إن “كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا” معرض لغرامة تصل إلى 250 ألف ريال قطري أي ما يعادل نحو 69 ألف دولار.

وأوضحت الوزارة أن العقوبة جاءت “وفقا لقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم”.

ويشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على بيع تذاكر كأس العالم 2022، وفتح الباب لاقتناء التذاكر عبر نظام القرعة أو البيع المباشر، وتم بيع أكثر من 1.8 مليون تذكرة في ظل إقبال غير مسبوق على طلب الحصول على فرصة لمشاهدة مباريات المونديال.

وتستضيف قطر مباريات كأس العالم بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى غاية 18 ديسمبر/كانون الأول.

الجزيرة نت