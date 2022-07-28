كمبريسي: السودان خسر أكثر من (5) مليار دولار بسبب الانقلاب





كشف نائب محافظ بنك السودان السابق، فاروق كمبريسي، عن تسبب الانقلاب في خسارة السودان (5) مليار و(200) ألف دولار، ورسم كمبريسي صورة قاتمة لأوضاع الاقتصاد بالبلاد. وأكد كمبريسي تزايد حجم الركود في قطاع الأعمال والشركات مما سيؤدي إلى اضطرار الشركات لتخفيض العمالة بسبب ضعف النشاط ، مما سيؤثر على الموازنة العامة بسبب عجز تلك الشركات عن سداد التزاماتها الضريبية.

وقال كمبريسي في حوار لـ(الجريدة) (ينشر ضمن عدد اليوم)، لا يمكن حصر ثمن وتكاليف الانقلاب، ومن أخطر التكاليف، معاناة المواطنين في المدن والأرياف وتفشي الغلاء وعدم توفر الخدمات بشكل غير مسبوق، وقطع بعدم وجود معالجات تلوح في الافق. وأكد كمبريسي ان المعاناة سوف تشل قدرة المواطنين على الإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي المطلوب.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة