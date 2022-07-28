شاهد بالفيديو.. عصابات 9 طويلة تقتحم حفل ساهر بالخرطوم وتخطف هاتف أحد الحضور أثناء تصويره مشاهد من الحفل





شهد حفل خاص بالعاصمة السودانية الخرطوم حدث غريب, وذلك إثر تعرض أحد الحاضرين للحفل لعملية “خطف” هاتفه الجوال.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع اقتحام شخص للحفل ووقوفه أمام عازف “الوزغن” لحظة تقديمه لمقطوعة موسيقية.

واستغل السارق الذي عرفه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بأنه فرد من عصابات 9 طويلة الشهيرة في السودان, انشغال أحد الحاضرين بتصوير الحفل ليقوم بخطف الهاتف وسط ذهول الحاضرين.

موقف السرقة المباغتة أجبر العازف على إيقاف الحفل وقام صاحب الهاتف بمطاردة الشخص إلى أن المصور لم يكمل تصوير المقطع بسبب ارتباكه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين