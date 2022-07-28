طبيب يكشف الحالة الصحية للتوأم السيامي اليمني مودة ورحمة بعد نجاح عملية الفصل





أكد الدكتور محمد النمشان، رئيس قسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، أن حالة التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة مستقرة وأن علاماتهما الحيوية ممتازة. وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن حالة الطفلتين مستقرة بفضل الله بعد مرور ساعتين على إجراء العملية الناجحة التي أجريت لهما صباح اليوم.

وكان الدكتور عبدالله عبدالعزيز بن محمد الربيعة، أشهر أطباء جراحة فصل التوأم في العالم، قد أكد في وقت سابق نجاح عملية فصل فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» بنجاح ودون مضاعفات. وكشف الدكتور الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي، في مقطع نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر «سناب»، أنه كان هناك اشتراك في الكبد.

مزمز