شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تثير الجدل بانتاجها لأغنية تتغزل بها في “الشوقر دادي” (كريم سخي وضعو ظابط لا شليق لا بقابض)





أثارت الفنانة السودانية الصاعدة نانسي كواشي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك في أعقاب انتاجها لأغنية جديدة أثارت بها الجدل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت نانسي بطرح أغنيتها الجديدة التي حملت اسم “الشوقر دادي” وتم تداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة.

الفنانة تغزلت في “الشوقر دادي” وهو الرجل الذي تعدى الحمسين من عمره والذي يوفر للفتاة الصغيرة التي يرتبط بها كل طلباتها المادية.

الأغنية التي أثارت الجدل هي من كلمات الشاعر حافظ كوستي وتقول الفنانة في إحدى مقاطعها (كريم سخي وضعو ظابط لا شليق لا بقابض وفيهو هيبة الضابط).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين