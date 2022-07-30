سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي يتفوق على البنوك





شهد يوم السبت إرتفاعا طفيفا للدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وسبق أن وصل في مارس 2022 لنحو 770 جنيهاً وهو اعلى رقم قياسي يسجله مقابل الجنيه.

يوم السبت 30 يوليو 2022، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 570.00 جنيهاً في السوق الموازي.

وتباينت أسعار العملات في البنوك السودانية وأعلنت سعر الدولار ليوم الخميس 28 -7-2022، أمام الجنيه السوداني حيث سجل أعلى سعر للدولار 568.00 جنيه وأدنى سعر 565.00 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)