إصابة بايدن بكورونا للمرة الثانية





جاءت نتيجة اختبار كوفيد 19 للرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابية مرة أخرى اليوم “السبت”، وهو ما يسمى بحالة الارتداد التي شوهدت في الأشخاص الذين يتناولون عقار باكسلوفيد ولكن عادة ما يرتبط بأعراض قليلة أو معدومة.

وجاءت نتيجة اختبار بايدن إيجابية في اختبار سريع “السبت”، بعد أن جاءت نتيجة الاختبار سلبية في الاختبارات التي خضع لها منذ مساء “الثلاثاء”، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن رسالة وقعها طبيبه ونشرها البيت الأبيض.

وقال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور في تقريره إن بايدن “79 عاما” لم يشهد أي ظهور للأعراض من جديد، ولا يزال يشعر بصحة جيدة” لكنه سيواصل اجراءات العزل.

البيان