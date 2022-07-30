دقلو يتوج فريق المريخ بكاس السلام





شرف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو مباراة السلام التي جمعت فريقي الهلال والمريخ العاصميين مساء اليوم باستاد مدينة الجنينة في إطار الاحتفال بالسلام والاستقرار الذي عم مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب هذه الأيام ، حيث ترفرف فيها رايات السلام والتسامي والتصالح.

وقلد سيادته نادي المريخ العاصمي كاس السلام بعد تغلبه على نده فريق الهلال بهدف نجمه محمد هاشم التكت انتهت عليه المباراة الودية الحبية، ورسمت الجماهير التي امتلأت بها جنبات الاستاد لوحة فنية أكدت عزمهم على نبذ الجهوية والقبلية والعنصرية، والعمل سويا من اجل سودان موحد يسع الجميع، وان الرياضة جسر للسلام والمحبة والتعارف.

وشهد المباراة كل من عضوي مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس والأستاذ الطاهر أبوبكر حجر، وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوى، ووزير الثقافة والإعلام دكتور جراهام عبدالقادر ووزير الشباب والرياضة هزار عبدالرسول العجب، والجنرال خميس عبدالله أبكر والي غرب دارفور، والسفير علي مهدي نوري، والسفير السعودي على بن جعفر وعدد من أعيان مدينة الجنينة.

ووجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو راعي المهرجان لدى مخاطبته الجماهير الرياضية الذين امتلأت بهم جنبات الاستاد من مشجعي فريقي الهلال والمريخ العاصميين وجه رسالة لكل الرياضيين بأن تكون الرياضية هي القبيلة التي تجمع ولا تفرق ومعبرا للسلام والمحبة، وقال “تعالوا لنتفق مع بعض دون قبلية، لنتشارك في حوار السلام كسودانيين لنختار من يمثلنا في الحكومة،” في إشارة إلى دعوة بعض الجماهير بالاستاد إلى المدنية، مشيرا إلى أن دورة السلام الرياضية رسالة بأن السلام هدف في وطن يسع الجميع، لافتا الى ان قمة السلام التي جمعت فريقي الهلال والمريخ لاول مرة بالجنينة دليل على تعافيها من النزاعات والصراعات وعمها السلام والاستقرار والاتحاد.

كما جدد سيادته الدعوة للنازحين واللاجئين إلى العودة إلى مناطقهم وقراهم بعد أن انتفت دواعي وجودهم بعيدا عن مناطقهم الاصلية.

من جهته دعا والي غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله أبكر مواطني الولاية لاغتنام هذه التظاهرة بنبذ خطاب الكراهية والجهوية والعنصرية، والتمسك بالخطاب السلمي الذي يدعو إلى المحبة والاعتراف بالاخر، وعدم العودة إلى الوراء بفتح صفحة جديدة وطى الخلافات.

ودعا خميس حكومة المركز إلى الاهتمام بولاية غرب دارفور، بدعمها ومساعدتها في المجالات الخدمية والتنموية.

وأعرب عن شكره وامتنانه لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو والسيدين عضوي مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس والأستاذ الطاهر أبوبكر حجر وكل من ساهم في تحقيق الأمن والسلام بالولاية.

وفي ختام المباراة قدمت عدة جوائز لنجوم الفريقين، مليارين جنيه لنجمي المباراة مليار لمحمد هاشم التكت من المريخ ومثله لمحمد عبدالرحمن من الهلال، وجوائز من سوداني لافضل لاعب من الفريق عمار طيفور من المريخ، والتاج من الهلال، كما قدم جهاز المخابرات العامة جوائز لحارسي المرمى.

وكرم الاتحاد المحلى لكرة القدم بولاية غرب دارفور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وكالة سونا