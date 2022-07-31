صحة الخرطوم: تزايد حوادث المرور يتطلب تطوير خدمات الإسعاف





شدّدت مديرة قسم الحماية وتعزيز تغيير أنماط الحياة بإدارة مكافحة الأمراض غير السارية بالإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم مفيدة التجاني محمد عمر، على أهمية الإسعاف والطب المروري والعمل على التطوير المستمر لخدمات الإسعاف والإنقاذ والحد من مضاعفات الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية باعتبارها من أهم محاور السلامة المرورية، وأبدت أسفها للتزايد المستمر لحوادث المرور ونتائجها المتفاقمة.

ودعت في تعميم صحفي اليوم، إلى العمل على تأهيل الإسعاف بما يواكب التطور العالمي في مجال خدمات الإنقاذ والإسعاف للإستجابة لتلبية كافة أنواع الحوادث الطارئة من خلال توظيف واستخدام المعدات والأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر البشرية للتعامل مع الحوادث المختلفة، وأشارت إلى أن محاور السلامة المرورية تتمثّل في الرقابة والتشريع وهندسة المرور والتوعية والتعليم والطب المروري والتقييم، ونوهت إلى الاهتمام بجوانب التربية والثقافة والإعلام باعتبارها مصادر رئيسية لتشكيل الفكر والسلوك ومن ضمن ذلك القيم المرورية.

صحيفة الصيحة