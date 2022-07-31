السودان: تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ”جدري القرود”





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود في السودان بولاية غرب دارفور لطالب يبلغ من العمر (16) عاماً، والتي تم تأكيدها يوم الخميس بالمعمل القومي للصحة العامة (استاك)، ونوهت لعدم وجود حالات أخرى.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بالوزارة د. منتصر محمد عثمان في تصريح اليوم، إن حالات الإشتباه بالمرض تبلغ (38) حالة، وأكد أن جميعها سلبية عدا حالة غرب دارفور، وأضاف أن التقصي النشط الآن يعمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة.

صحيفة الصيحة