المؤتمر السوداني : إسرائيل دولة مهمة وفلسطين لم تعد قضيتنا





أكد حزب المؤتمر السوداني أن انقلاب البرهان قطع أي خطوط تواصل معنية بالتطبيع مع إسرائيل، وشدد الناطق باسم الحزب نور الدين بابكر بأن مسألة التطبيع مع إسرائيل يجب أن لا ينظر إليها بحساسية، في إطار الخطاب الإسلامي الذي كان مهيمناً على البلاد طيلة الثلاثة عقود الماضية.

وقال بابكر : نحن ننظر إلى إسرائيل بأنها دولة مهمة وبالتالي يجب أن نصل معها إلى تفاهمات، في إطار الوصول إلى المنافع المشتركة. وأضاف بالقول فلسطين لم تعد قضيتنا المركزية.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي