الهند وغانا تسجلان أول حالتي وفاة بفيروس جدري القرود





أعلنت السلطات في غانا والهند، الاثنين، تسجيل أول وفاتين بفيروس جدري القرود.

وكانت السلطات الصحية في غانا، أكدت في 22 يوليو/تموز الجاري، إصابة الحالة المتوفاة بالمرض، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

ومن جهته، قال الدكتور إيمانويل كوفي دزوتسي، وهو مسؤول صحي محلي إن المريض توفى في 26 يوليو، بعدما خالط نحو 13 شخصا.

وأبلغت غانا حتى الآن عن أكثر من 30 حالة منذ 8 يونيو/حزيران الماضي.

وتنتشر أغلب الحالات في منطقة أكرا الكبرى، ويتراوح التوزيع العمري للأشخاص المصابين من 9 أشهر إلى 41 عاما.

وفي الهند، أعلن وزير الصحة في ولاية كيرالا، فينا جورج، أن شابا يبلغ من العمر 22 عاما من سكان جنوبي الولاية توفي، السبت، داخل مستشفى، بعد إصابته بعدوى جدري القرود.

وقالت وزارة الصحة المحلية، أن الشاب الذي ثبتت إصابته بالفيروس كان قدم من الإمارات، في وقت سابق.

ورغم أن تحاليل الشاب أثبتت إصابته بجدري القرود، إلا أن السلطات المحلية قالت إنها تحقق فيما إذا كان جدري القرود السبب في وفاته.

بدوره، قال مسؤول في الصحة بوزارة الصحة بولاية كيرالا، للأناضول، إن السلطات حجرت 20 شخصا من المخالطين للشاب المتوفى.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية “حالة طوارئ صحية عالمية” بعد تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة و5 وفيات بجدري القرود في 78 دولة، معظمها في القارة الأوروبية.

العربيه نت