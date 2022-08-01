حميدتي يشهد فعاليات الدعاء والتضرع بتدشين 1000 ختمة للقران الكريم





يشهد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو يوم الثلاثاء بالجنينة فعاليات الدعاء والتضرع بمشاركة أهل الدين وحفظة القران الكريم وذلك بتدشين 1000 ختمة تنظمها اللجنة العليا لتكريم نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي.

وأوضح رئيس اللجنة العليا الأمير الطاهر عبدالرحمن بحرالدين في تصريحات صحفية، أن البرنامج يجئ ضمن فقرات اللجنة التي تشتمل على محاور دينية ورياضية وثقافية بمشاركة حكومة الولاية ولجنة الأمن والأعيان ورجال الدين.

من جهته قال رئيس المنظمة الوطنية وتطوير الخلاوي الشيخ محمد إبراهيم محمد، إن التظاهرة الدينية تهدف إلى دعم جهود السلام والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع.

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