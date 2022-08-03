غير مكلف تماماً .. مشروب يومي ومتوفر يساعد على فقدان الوزن!





كشفت أخصائية التغذية والمتحدثة باسم National Media أكاديمية التغذية وعلم التغذية روكسانا إحساني أن أفضل مشروب يمكن تناوله لفقدان الوزن هو الماء،

وقالت إحساني: “المشروب الوحيد الذي أود قوله أننا بحاجة إلى الكثير منه وهو مجاني تماما، ويمكن الوصول إليه ولا يحتوي على سعرات حرارية أو سكر مضاف، أو نكهات مضافة وأن جسمك يحتاج إليه أكثر من أي مشروب آخر، هو الماء”.

وتضيف إحساني: “أولا ، تتكون أجسامنا أساسا من الماء ، لذلك نحتاج إليه كل يوم، إنه ضروري لصحتنا ورفاهيتنا، ويساعد على تحريك الأشياء، إنه يزيل الفضلات من جسمك من خلال المجرى العام ويمكن أن يساعد في منع الإمساك”.

وبحسب إحساني تشير الدراسات إلى أن شرب كمية كافية من الماء سيساعد على إنقاص الوزن، حيث يمكن أن يمنع الأشخاص من الإفراط في تناول الطعام، تقول إحساني:” إذا كنت تعاني من الجفاف وتتناول وجبة، فمن المرجح أن تخطئ بين العطش والجوع وتستمر في تناول الطعام بينما في الواقع ربما تكون عطشانا فقط.” وفقاً لـ”روسيا اليوم” .

وتضيف أن الدراسات وجدت أيضا أن أولئك الذين شربوا الماء قبل الوجبات يأكلون أقل في أوقات الوجبات، حيث وجد أن تناول كمية كافية من الماء يقلل الشهية لدى كبار السن

صحيفة المرصد