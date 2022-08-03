تعرف عليها.. مُوافقة سعودية على شروط سودانير





كشفت مصادر عن أن وفد شركة الخطوط الجوية السودانية الذي عاد هذا الأسبوع من السعودية حصل على موافقة اثنتين من الوكالات على الشروط التي وضعها لإختيار وكيل سودانير بالمملكة.

ويتمثل الشرط الأول في إلتزام الوكالة الفائزة بالعطاء بتسديد مديونية السلطات السعودية على سودانير بعد جدولتها وخصمها من عائد تشغيل الرحلات وفقاً لإتفاق سيتم ابرامه مع الشركة التي تفوز بالعطاء.

اما الشرط الثاني يتمثل في التزام الوكالة الفائزة بالعطاء إضافة طائرة للشركة عبر الإيجار.

ودفع المدير العام لسودانير الكابتن “إبراهيم على ابوسن” بما توصل إليه وفده إلى مجلس الإدارة لمناقشته وإصدار قرار حوله.

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