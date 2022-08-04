الدولار الجمركي يقفز بـالسكر بالخرطوم





توقع عدد من التجار زيادة أسعار السلع عقب زيادة الدولار الجمركي وشكوا لـ(السوداني) من الزيادة الجمركية في ظل الركود والكساد بالأسواق وقالوا إن هنالك زيادة في بعض السلع وآخرها السكر .

وأكد رئيس تجارالجملة بسوق أم درمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ(السوداني ) زيادة سعرالسكر عقب زيادة الدولار الجمركي وقفز من (٢٨) إلى(٢٩) الف جنيه لزنة (٥٠) كيلو وسعر لبن كابو (٢) كيلو وربع بسعر (٨) آلاف جنيه، متوقعا زيادة في بقية اصناف السلع الاستهلاكية، وقال ان الوقت غيرمناسب لزيادة الدولارالجمركي في ظل الكساد الحاصل بالأسواق وضعف الحركة التجارية.

وقال تاجرالسلع ابراهيم طلب بسوق بحري ان هنالك زيادة طفيفة بنسبة (٥%) متوقعة زيادة جديدة على اسعار السلع لتأثرها بزيادة سعر الدولار الجمركي، وقال إن هنالك زيادة على السكر لتأثره بسعر الترحيل ، مبينا ان سعر الجوال قفز من (٢٨،٥) إلى(٣٠) الف جنيه لزنة(٥٠) كيلو اما عبوة (١٠) كيلو بسعر (٦) آلاف جنيه بدلا عن(٥،٨٠٠) جنيه.

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بالخرطوم الطاهر علي إن هنالك توقعات بنسبة ١٠٠% بزيادة أسعار السلع بسبب زيادة الدولار الجمركي ، ولفت الى ان السوق يعاني من استمرار الركود والكساد وزيادة الدولار الجمركي وليس هذا الوقت المناسب خاصة في ظل ضعف القوى الشرائية، وقال ان آثار زيادة الدولار الجمركي تترتب عليها آثار كبيرة وانهيارفي القطاع التجاري، مبينا ان سعر جوال السكر زنة (٥٠) كيلو قفز لـ(٣٠)بدلاعن (٢٨) الف جنيه، متوقعا زيادة في اسعار السلع الاستهلاكية لاحقا وتأثر المستوردين من قرار الزيادة .

وأوضح ان زيادة الدولار الجمركي تؤدي لتدهور قطاع التجارة وعجز قدرة المواطن على شراء السلع إضافة إلى زيادة اسعار السلع المحلية والمستوردة معا .

صحيفة السوداني