السيسى يوجه بصرف 600 مليون جنيه دعمًا إضافيًا لمبادرة «قوائم انتظار الحالات الحرجة»





صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدعم إضافي لمبادرة «إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة» بـ600 مليون جنيه مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل منذ قليل.

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس السيسي وجه بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم لا سيما في التخصصات الطبية النادرة.

وأكد الرئيس السيسي، منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

كما وجه الرئيس السيسي، بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية والحكومية من خلال تحميل الدولة نسبة من تلك المصروفات مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة ومستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية.

المصري اليوم