السفير الإماراتي وفيصل العجب ومهند الطاهر يشاركوا في إحتفال تاركو





شّرف السفير الإماراتي بالخرطوم ومدير عام مطار الخرطوم والمدير الإقليمي لطيران الإمارات وقادة الطيران والأجهزة الأمنية وعدد من نجوم كرة القدم السودانية، حفل تدشين شركة تاركو للطيران مساء الخميس رحلاتها إلى مطار دبي.

وتحدث كذلك القيادي “عبدالقادر الخبير” الذي أكد على أن تدشين رحلات الشركة الي الإمارات يُعد حدثاً يستحق الاحتفاء من واقع العلاقة الراسخة بين السودان والإمارات، مؤكداً على أن مسيرة تاركو ماضية نحو تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة التي كشف عن انها ستشهد تسيْير رحلات إلى محطتين خارجيتين.

من ناحيته فإن مدير مطار الخرطوم المهندس “سعد أحمد” فقد أكد كامل دعمهم لشركة تاركو، مطالبا بعدم الالتفات إلى الشائعات، مشيراً إلى أن تاركو من شركات الطيران الوطنية التي ظلت تخدم البلاد مثلها وسودانير وبدر ونوفا وغيرها من شركات الطيران ،مُبشراً بإنطلاق العمل في تشييد الصالة الجديدة في شهر أكتوبر.

وقص السفير الإماراتي بالسودان شريط تدشين تاركو لرحلاتها إلى مطار دبي، وكان بجانبه المدير الإقليمي لطيران الإمارات بالسودان.

من ناحيته فقدي أبدى نجم الكرة السودانية فيصل العجب سعادته بمشاركة تاركو احتفالها بتدشين رحلاتها الي دُبي، مؤكداً أن علاقته مع الشركة قديمة من خلال سفره علي متن طائراتها داخل وخارج السودان عطفا على علاقاته صداقة تجمعه مع عدد من منسوبيها، وعلي ذات الإطار فقد شرف الإحتفال نجم المنتخب الوطني السابق مهند الطاهر الذي أشاد بشركة تاركو وأكد على أن مشاركته في الإحتفال جاءات تقديراً لادوارها التي تقدمها للرياضة، فيما قال نجم المريخ أحمد السيد أن تاركو نجحت في تحقيق عدد من الأهداف هذا العام أبرزها استجلاب طائرات جديدة بالإضافة إلى تدشين رحلاتها إلى الشارقة ودبي، معتبراً هذا انجاز كبير.

وشهد الإحتفال عدد كبير من منسوبي تاركو وركاب الرحلة رقم ٢٤٢ المتجهة إلى دبي على متن طيران تاركو.

الخرطوم:طيران بلدنا