إرتفاع الجيل الجديد باسطول طيران بدر الي الرقم ستة





بزغردوة تردد صداها بمطار الخرطوم استقبلت شركة بدر للطيران في أجواء فرايحية شاركت فيها الطبيعة بزخات أمطار تساقطت على العاصمة السودانية مساء الأحد، الطائرة رقم ١٣ في اسطولها من الطائرات التي تجوب ٢٥ محطة داخلية وخارجية.

وعند هبوط الطائرة بوينج 800-737 فقد ارتفع عدد طائرات الجيل الجديد بطيران بدر الي ستة طائرات تجمع بين الفخامة والسلامة.

الطائرة السادسة وفي إنجاز جديد لبدر فإن تسجيلها سوداني وحط بها بمطار الخرطوم كابتن سوداني وهو المُتميز والبارع الكابتن “محمد احمد الكدرو” الذي أختار التلويح بعلامة النصر أمام منسوبي بدر والمطار الذين اسطفوا بالتارمك لاستقبال الطائرة فكان أن حصد الإعجاب والتصفيق.

واليوم يدخل طيران بدر مرحلة جديدة من تاريخه بإضافة طائرة حديثة إلى اسطوله وبالتأكيد ستلحقها محطة جديدة.

الخرطوم:طيران بلدنا