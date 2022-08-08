شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يقدم فواصل من الرقص مع حيرانه يشعل بها مواقع التواصل ويتصدر التريند





قامت صفحة فنية شهيرة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك بتجميع عدد من مقاطع الفيديو للشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهرت الفيديوهات التي تم تجميعها الشيخ وهو يرقص مع حيرانه على إيقاع النوبة والطار في أماكن متفرقة.

الفيديو وجد حظه من التداول والشهرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للدرجة التي جعلته يتصدر التريند وقائمة أكثر الفيديوهات تداولاً ومشاهدة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم انقسموا ما بين منتقد للشيخ بسبب رقصاته وما بين مدافع عنه يرى أن الأمر عادي وهو اندماج مع الذكر والمديح على حد تعبيرهم وما بين ساخر من الطريقة التي ظهر بها الشيخ.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين