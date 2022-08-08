شاهد بالصور.. مذيعة سودانية تثير الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها ببنطلون الجينز الضيق ومتابعون: (حرام عليكم أرحمونا نحنا عزابة)





أشعلت إعلامية سودانية مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها المثير للجدل في إحدى البرامج الاحتفالية التي تولت تقديمها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الإعلامية والمذيعة بقناة البلد السودانية هديل اسماعيل وهي ترتدي خلال الاطلالة بنطلون “جينز” ضيق بأزرار جانبية.

أطلالة المذيعة الشابة أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, حيث انتقدها الجمهور بسبب أرتدائها لأزياء ضيقة ومثيرة وبعيدة عن الحشمة.

بعض المتابعين هاجمهوها وطالبوها بضرورة ارتداء أزياء أكثر حشمة إذا أرادت الاستمرار في مجال الإعلام, ولم تخلو التعليقات من السخرية حيث كتب أحدهم ساخرا (حرام عليكم أرحمونا نحنا عزابة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين