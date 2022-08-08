إنخفاض نسبة التمويل الزراعي بالقضارف بنسبة (٥٢%) عن العام الماضي





اعلن الاستاذ عبدالله جمال الدين تكروني مدير بنك السودان فرع القضارف ان التمويل الزراعي بجميع الصيغ حتي بداية اغسطس من هذا العام قد بلغت (7,121) مليارا مقارنة ب (15) مليارا من العام السابق في نفس الفترة بنسبة انخفاض بلغت (52%)

وقال خلال تدشين التمويل للموسم الزراعي بالقضارف ان إجمالي التمويل في ذات الفترة من العام الماضي كان بنسبة (75%) انخفض هذا لعام الي نسبة (26%) في ذات الفترة مضيفا أن إجمالي المساحات الزراعية الممولة في العام الماضي بلغت (2,233.000) فدانا مقارنة مع (490) الف فدانا هذا العام حتي تاريخه بنسبة انخفاض (75%) وأن عدد المزارعيين الممولين خلال العام الماضي بلغ (3936) مزارعا مقارنة مع عدد ( 605) مزارعا هذا العام حتي تاريخه بنسبة إنخفاض بلغت (٨٥%) عن الماضي

وأشاد تكرون بالجهود التي تمت من حكومة القضارف واللجنة المفوضة لمزارعي السودان في توفير التمويل وتدشينه من القضارف مشيرا لحجم الانحرافات في التمويل خلال العام السابق والحالي وقال أن هذه البيانات تم رفعها للبنك المركزي لتحقيق الأهداف المرجوة وناشد البنك الزراعي لضرورة استدراك التمويل في ميقاته خلال العام القادم داعيا المزارعين لضرورة سداد التمويل في موعده نهاية الموسم الزراعي وفقا للانظمة المتبعة.

سونا