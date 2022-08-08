طيران بدر.. رحلات اسطنبول..(638) رحلة.. 94,244 راكب





في مثل هذه الأيام من العام ٢٠١٨ إنتقلت شركة بدر للطيران إلى مرحلة جديدة من مُشوارها مع نقل الرُكاب داخل وخارج السودان،وذلك حينما أختارت التحليق بعيداً عن السِرب في فضاء كان حصرياً على الطيران الأجنبي، ولأن الذي يُريد أن يجلس مع الكبار عليه أن يمضي على ذات خُطاهم،و الشركة السودانية الشابة وقتها دشّنت بشجاعة كبيرة رحلاتها بين الخرطوم واسطنبول التركية، وأكثر الناس تفاؤلاً لم يتوقع أن يصمُد طيران بدر في مواجهة ومنافسة الخطوط التركية زائعة الصيت وغيرها، غير أنه حقق نجاحاً منقطع النظير، لتكمل الشركة في الفاتح من هذا الشهر عامها الرابع وتستشرف العام الخامس بذات الروح التي بدأت بها.

وتشير الأرقام الي أن أول رحلة لطيران بدر الي اسطنبول كانت في الأول من أغسطس عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ فإن تشغيل هذا الخط ظل مُنتظماً دون توقف حتى باتت من الشركات المعروفة، وتوضح الإحصاءات الدقيقة أن عدد الرحلات من الاول من أغسطس عام 2018 حتى 31 يوليو من هذا العام بلغت (638) رحلة وهو رقم كبير يوضح أن طيران بدر نجح في إثبات وجوده ونيل ثقة 94,244 راكب سافروا خلال هذه الفترة على متن طائراته بين الخرطوم واسطنبول.

والجدير بالذكر أن طيران بدر يُسير خمسة رحلات إسبوعياً إلى اسطنبول وذلك أيام (الأحد – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس – والجمعة).

حيث تُقلع الرحلة من الخرطوم عند الساعة 17:00 مساءاً، ومن اسطنبول الساعة 23:30 مساءاً بتوقيت المدينة التركية، علماً بأن رحلة يوم الأربعاء مُرتبطة مع كانو وانجمينا “connection flight”.

الأرقام التي لاتكذب ولا تتجمل توضح أن طيران بدر نجح في إثبات وجوده في خط جوي يُمثل إضافة حقيقية للطيران السوداني والاحتفاء بالوصول إلى السنة الخامسة دون توقف _ ماشاء الله _ أمر فرضه هذا النجاح الذي يُحسب لكل أسرة بدر.

الخرطوم:طيران بلدنا