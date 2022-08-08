تجمّع الصيادلة انقطاع أدوية السرطان





التجمع اعتبر أنّ انقطاع تلك الأًنواع يُعد حكمًا بالإعدام على مرضى سرطانات مثل سرطان الثدي والإمعاء والغدد الليمفاوية.

أعلن تجمّع الصيادلة، عن انقطاع وعدم توّفر أنواع عديدة من أدوية السرطان، أبرزها Zoladex inj, Letrozol tabs

5 Flouracil inj, Folinic acid, Doxorubicixn, Xelloda tabs and Dacarbazine.

وقال عضو التجمّع عوض عبد المنعم، في تصريحٍ خاصٍ لـ”باج نيوز”، إنّ ما يعانيه مرضى السرطان طيلة الشهرين الماضيين بالجريمة مع سبق الإصرار والترصّد.

وحمّل عبد المنعم وزر ذلك بصورةٍ كاملةٍ لقادة الانقلاب ووزير ماليتهم وشركائهم ومسانديهم.

وتوّقع حسب الإحصائيات أنّ تنضم أدوية جديدة إليها في القريب العاجل إلى قائمة الأدوية المنقطعة.

وأضاف” انقطاع الأدوية، تعذّر الحصول عليها لارتفاع أسعارها أو الحصول عليها من مصادر غير آمنة له تبعاته الصحية والنفسية الاقتصادية الكبيرة على مريض السرطان وأسرته”.

وأردف” هذا الوضع الذي يعاني منه شريحة مرضى السرطان بشكلٍ خاصٍ والمريض السوداني في الحصول على دواءٍ آمن وفعّال وبسعرٍ مناسبّ تتبعّها سياسات صحية ودوائية المريض السودانى فى قمّة الأولويات وتسمح بأن يكون صوته مسموعًا”.

باج نيوز