وزير الثروة الحيوانية: قطر طلبت صادر الهجن





بَحَثَ وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي مع سفير قطر لدى الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، العلاقات الثنائية بين قطر والسُّودان وسُبُل دعمها وتطويرها خاصّةً في مجال الثروة الحيوانية.

وقال الوزير لدى لقائه بمكتبه اليوم، سفير قطر لدى الخرطوم، إنّ اللقاء تطرّق إلى التبادل التجاري بين البلدين، منوهاً إلى وجود اتفاقيات مشتركة بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية، موضحاً أن قطر من الدول المحورية في منطقة الخليج العربي، وأكد الوزير الالتزام بتوفير وتلبية احتياجات قطر من الثروة الحيوانية خاصّةً وهي مُقبلة على استضافة فعاليات بطولة كأس العالم، وأشار إلى أن اللقاء تطرّق إلى التبادل المشترك في مجال رفع القدرات والكفاءة والخبرات والتكنولوجيا، إضافةً إلى الاستثمار في المسالخ والمحاجر والمعامل البيطرية وغيرها، بجانب طلب قطر لصادر الهجن، مؤكداً دراسة هذا الأمر.

من جانبه، أكد سفير قطر لدى الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، متانة العلاقات بين البلدين وسُبُل تطويرها خَاصّةً في مجال الثروة الحيوانية، وتلبية احتياجات بلاده من الثروة الحيوانية من السودان، مبيناً أهمية التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين المسؤولين السودانيين والقطريين وعمل شراكة تعود بالفائدة للبلدين.

صحيفة الصيحة