شاهد بالصورة والفيديو.. بملابس مثيرة وفستان فوق “الركبة” فنانة سودانية جديدة تجتاح عالم “القونات”





أثارت فنانة سودانية صاعدة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك في أول ظهور لها في حفل حضره عدد كبير من الشباب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للفنانة الصاعدة وهي تغني على أنغام “الزنق” المعروفة في السودانية.

الضجة التي أحدثتها الفنانة كانت في طريقة لبسها حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس مثيرة عبارة عن فستان قصير “فوق الركبة”, وجاءت التعليقات ساخرة منها حيث وصفها أحدهم بــ(القونة) التي اقتحمت عالم (القونات).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين