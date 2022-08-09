الذهب يرتفع مع تراجع الدولار





ارتفعت أسعار الذهب اليوم “الثلاثاء” بدعم من تراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تقدم مزيدا من الوضوح بخصوص مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1794.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.32 بالمئة إلى 1811 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.13 بالمئة. ويجعل انخفاض العملة الخضراء الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز الذي يصدر غداً “الأربعاء”.

ويتوقع محللون أن ينخفض التضخم إلى 8.7 بالمئة من 9.1 بالمئة في يونيو .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.77 بالمئة إلى 20.49 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 932 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.12 بالمئة إلى 2233.60 دولار للأوقية.

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