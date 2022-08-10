19 رحلة داخلية وخارجية لطيران تاركو والشركة توضح





أكدت شركة تاركو للطيران المحدودة إستمرار جدول رحلات السفر الداخلي والخارجي دون تأجيل او إلغاء، ونوهت إلى أن التشغيل مُستمر.

وقطعت بعدم علاقة القرار الذي صدر من المحكمة يوم الثلاثاء بشركة تاركو للطيران المحدودة، وأشارت إلى أنه يتعلق بشركة تباركو ضد شركة تاركو للحلول المتكاملة والذي صدر فيه قرار عام ٢٠١٨ بحكم المقضي فيه.

وأبدت تاركو تقديرها واحترامها لجمهور المسافرين على دعمهم الكبير للشركة التي تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات في رحلاتها الداخلية والخارجية، واعتبرت وقوف الركاب الذين تقلهم تاركو سنوياً خلفها من أسباب تطورها المتواصل.

وعلي ذات الصعيد بلغت رحلات تاركو يوم الثلاثاء، عشرة رحلات إلى محطات الشارقة، جدة “رحلتين” ، جوبا عنتبي، نيالا، القاهرة “رحلتين” ، بورتسودان، اسمرا ودبي.

فيما تُسير غداً تسعة رحلات داخلية وخارجية أبرزها إلى جدة والكويت.

الخرطوم:طيران بلدنا