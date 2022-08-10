مطار الخرطوم.. “زيرو ورق”





أشادت شركات طيران وخدمات أرضية بالمشروع الجديد الذي طرحته إدارة مطار الخرطوم والذي يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية الإلكترونية عبر إنشاء قاعدة بيانات تتسم بالشفافية، والدِقة.

و إعتباراً من بداية شهر سبتمبر يبدأ تدريب موظفين بالشركات والمطار على النظام الإلكتروني الذي يوضح كافة المعلومات التي تتعلق بالرحلات ورسوم الخدمات التي يقدمها المطار، وفي الثاني من ديسمبر سيتم التطبيق الكامل للبرنامج الذي يهدف إلى إنهاء التعامل الورقي لمزيد من الشفافية حيث تكون المعلومات متوفرة لكل الجهات، واعتبر مناديب الشركات في تنوير من مدير مطار الخرطوم المهندس “سعد أحمد” أمس أن المشروع الإلكتروني يُعد نقلة حقيقية تُسهم في تطوير الأداء بالمطار وتسريع ايقاعه.

والجدير بالذكر أن شركات الخدمات الأرضية ستكون مسؤولة عن إدخال بيانات الرحلات.

الخرطوم:طيران بلدنا