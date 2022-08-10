شركة بصات مطار الخرطوم تطالب شركات الطيران سداد الديون





طالبت شركة المِيزة لبصات نقل الرُكاب بمطار الخرطوم شركات الطيران الايفاء بسداد الديون التي عليها حتى تتمكن من تقديم خدمة أفضل.

وكشفت مصادر عن أن عدد من شركات الطيران لم تلتزم بسداد ماعليها من ديون لصالح شركة المِيزة نظير نقل الرُكاب بين الصالات والطائرات، ونوهت إلى أن هذا أثر سلباً على عمليات صيانة البصات،ولفتت الشركة الي ضرورة إكمال إجراءات خروج الرُكاب من صالة السلامة سريعاً عند وصول البصات حتى لاتتوقف لزمن طويل.

وعلي ذات الصعيد اوضحت المصادر عن وصول أربعة بصات حديثة وذات سعات عريضة بمتابعة من المدير العام لمطار الخرطوم المهندس سعد أحمد مع بعض الجهات، فيما استوردت شركة المِيزة حافلة جديدة لكبار الشخصيات وفي المرحلة النهائية لاستيراد بص جديد يتوقع دخوله الخدمة هذا العام.

الخرطوم :طيران بلدنا